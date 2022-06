Aanhoudende economische groei VS - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) In alle twaalf Federal Reserve-districten was de afgelopen verslagperiode sprake van aanhoudende economische groei. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Een meerderheid van de districten sprak van een lichte of bescheiden groei, terwijl vier districten spraken over een gematigde groei. Vier districten gaven expliciet aan dat het groeitempo sinds de voorgaande periode was vertraagd.

In de meeste districten was volgens het rapport sprake van aanhoudende groei in de productie, terwijl de detailhandel enige verzwakking liet zien. Residentieel vastgoed ging gebukt onder zwakte door de hoge vastgoedprijzen en stijgende rentetarieven.

De problemen op de arbeidsmarkt werden door respondenten als de grootste uitdaging genoemd, gevolgd door verstoringen in de toeleveringsketen. Stijgende rentetarieven, de inflatie, de Russische invasie van Oekraïne en verstoringen door het coronavirus waren eveneens bronnen van zorg voor huishoudens en bedrijven.

Acht districten meldden dat de verwachtingen over de toekomstige groei zijn afgenomen, zei het Beige Book. Drie districten benoemden hun zorgen over een mogelijke recessie.

Arbeidsmarkt

De meeste districten meldden dat de werkgelegenheid matig of bescheiden steeg. Alle districten noemden de arbeidsmarkt krap. Eén district meldde dat het tempo van de banengroei was vertraagd. In de meeste kustdistricten werden personeelstops waargenomen of andere tekenen geconstateerd dat de krapte op de markt begon af te nemen. Door de personeelstekorten opereren veel bedrijven onder hun capaciteit, waardoor meer wordt ingezet op automatisering, flexibele werktijden en loonsverhoging, zei de Federal Reserve in het rapport.

De meeste districten spraken van een sterke loongroei, terwijl de anderen spraken van een matige groei. In enkele districten merketen respondenten op dat de loonstijgingen afvlakten of afvlakken.

Prijzen

In de meeste districten was volgens het Beige Book sprake van sterke of robuuste prijsstijgingen, vooral voor de inputprijzen. Twee districten merkten op dat de snelle inflatie een voortzetting van de trend markeerde, terwijl in drie districten een afzwakking van de prijsstijgingen van eigen goederen of diensten werd gerapporteerd.

Ongeveer de helft van de districten constateerde dat veel bedrijven hun kosten nog steeds kunnen doorberekenen aan klanten en consumenten. Meer dan de helft van de districten constateerde een terugval in het aantal klanten, zo bleek uit het Beige Book.