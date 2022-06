Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 4.100,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 32.780,41 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 11.976,42 punten.



De sessie van woensdag luidt een nieuwe handelsmaand in, maar weinig beleggers verwachten een einde aan de volatiliteit. Veel beleggers blijven zich zorgen maken over het tempo van de renteverhogingen van de Federal Reserve en of dit de Amerikaanse economie in een recessie zal storten. Acht van de laatste 11 renteverhogingscycli van de Fed zijn uiteindelijk in een recessie geëindigd, aldus analisten van Deutsche Bank.

Sommige beleggers denken dat het niet zo'n vaart loopt en hebben daarom aandelen die sterk zijn gedaald opgepikt.

Ook lichter bemande handelsdesks tijden de zomermaanden zouden de komende weken tot meer volatiliteit kunnen leiden.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie lieten een verdeeld beeld zien. Uit cijfers van Institute for Supply Management bleek dat de industrie in de VS in mei onverwacht in een groeiversnelling terecht is gekomen. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 55,4 in april naar 56,1 afgelopen maand.

De index van Markit suggereerde echter een vertraging van de groei in mei. De index daalde van 59,2 in april naar 57,0 in mei.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 2,3 procent. De marktindex daalde van 315,5 naar 308,3.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is gedaald van 11,9 in maart naar 11,4 vacatures in april.

De bouwuitgaven in de VS zijn in april met 0,2 procent gestegen, terwijl de markt rekende op een stijging met 0,5 procent.

Later op de dag publiceert de Federal Reserve het Beige Book.

De euro/dollar noteerde op 1,0645. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0711 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0733 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,0 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ADP-banenrapport, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door de fabrieksorders in april en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Salesforce steeg 10,1 procent, na een sterker dan verwachte kwartaalomzet, die zorgen over de vraag naar de software van Salesforce dempte. De omzet groeide met 24 procent in het eerste kwartaal en Salesforce verhoogde de winstverwachting voor dit jaar.

HP Inc heeft ook een positieve winstverwachting afgegeven, ondanks de verstoringen van de aanvoerketen en de impact op het laptop- en printbedrijf van de sancties tegen Rusland. De vraag naar computers kwam afgelopen maanden vooral van zakelijke klanten. Bedrijven investeren nog steeds in computers voor hun medewerkers, die van thuiswerken naar hybride overschakelen. De goedkopere laptops gaan echter minder snel over de toonbank dan tijdens de coronapandemie. Het aandeel won 3,2 procent.

Delta Air Lines heeft de omzetverwachting voor het tweede kwartaal verhoogd, ondanks een lagere capaciteit, terwijl ook de kosten hoger worden ingeschat. Het aandeel noteerde 4,4 procent lager.

DoorDash verhoogde zijn verwachtingen voor de orders in het tweede kwartaal, nu klanten vaker maaltijden bestellen en voor grotere bedragen. Waar eerst nog op 12,1 tot 12,5 miljard dollar aan bruto orderwaarde werd gerekend, is dit nu 12,5 tot 12,7 miljard, en nog iets meer met de Finse overname Wolt meegeteld. Het aandeel daalde 7,6 procent.