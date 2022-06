Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, nadat het sentiment op Wall Street terugviel.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 438,72 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 14.340,47 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,8 procent op 6.418,89 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent lager op 7.532,95 punten.

De Europese beurzen schommelden gedurende de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, vanwege de aanhoudende zorgen over een mogelijke recessie, hoge inflatie en stijgende rente. Met name de bezorgdheid over de inflatie, die op zijn hoogste niveau in meerdere decennia staat, blijft een punt van zorg. De belangrijkste vraag is hoe dit de plannen van de Federal Reserve om zijn monetaire beleid te verkrappen zal beïnvloeden. Het risico dat de Amerikaanse centrale bank de rente blijft verhogen en zijn balans zal afbouwen, is dat dit de economische vraag zodanig zou kunnen aantasten dat er een recessie volgt.

"Na wat rust in de afgelopen paar weken, zijn aandelen en obligaties de afgelopen 24 uur opnieuw in de verkoop gegaan, terwijl de inflatievrees nog een tandje bijzette", merkte marktanalist Jim Reid van Deutsche Bank op.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de eurozone in mei minder hard is gegroeid, hoewel de groeivertraging minder sterk was dan voorzien. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 55,5 naar 54,6.

De separate indices lieten een verdeeld beeld zien. In het Verenigd Koninkrijk vertraagde de groei, terwijl de Duitse industrie in mei juist iets harder groeide. Ook in Frankrijk vertraagde de groei, evenals in Italië. In Spanje trok de groei licht aan, terwijl de Nederlandse industrie iets minder hard groeide dan in de maand ervoor.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in april flink teruggelopen. Op maand- en jaarbasis daalden de verkopen met respectievelijk 5,4 procent en 0,4 procent.

De werkloosheid in de eurozone was in april stabiel op 6,8 procent, net als in maart.

De euro/dollar noteerde op 1,0651. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0732 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0733 op de borden.

Olie werd woensdag tot 1,3 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Autofabrikanten hadden woensdag de wind in de rug. In Parijs gingen de koersen van aandelen Stellantis en Renault aan de leiding met stijgingen van respectievelijk 1,8 procent en 3,9 procent. In Frankfurt won de koers van het aandeel Volkswagen 2,5 procent. De koers van het aandeel BMW steeg 2,3 procent en van Porsche circa 4,0 procent. Mercedes steeg circa 1,8 procent. Vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor wees op berichten dat Japanse autofabrikanten de hogere prijzen goed kunnen doorberekenen aan klanten.

In Frankfurt sprong Zalando met een verlies van bijna 7,0 procent in het oog.

In Parijs verloor Totalenergies circa 2,4 procent, terwijl Capgemini 2,5 procent daalde. Carrefour steeg 1,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 4.091,31 punten. De Dow Jones index daalde 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.