AEX sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, nadat Wall Street in de namiddag de weg omlaag koos op tegenstrijdige economische cijfers over de Amerikaanse industrie.

De AEX sloot 1,6 procent lager op 701,19 punten.

Het was een beetje een vreemde beursdag, vond vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. De beurs begon positief, maar pakte niet door.

Opvallend was dat de tweeinkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie in mei van ISM en Markit uiteen liepen: ISM meldde een groeiversnelling en Markit een vertraging. "Dat voedt de onzekerheid", concludeerde Van Deijck.

Overigens was de stemming goed in de autosector, na berichten dat Japanse autofabrikanten de hogere prijzen goed kunnen doorberekenen aan klanten. Zowel in Frankfurt als Parijs eindigden de aandelen van autofabrikanten bovenaan.

Ook was het geen kommer en kwel in China, waar de overheid de consumptie wil stimuleren.

Berichten dat de OPEC meer wil produceren om te profiteren van de hoge olieprijs, nu Russische olie is gesanctioneerd vanwege de invasie in Oekraine, zullen misschien helpen om de inflatie omlaag te krijgen. "Rusland drijft de prijzen op" en daar is niet iedereen even blij mee De grote olie-exporteurs, zoals Saoedi-Arabië, willen ook weer niet dat de overstap naar duurzame energie sneller zal gaan nu de olieprijs zo hoog is , aldus Van Deijck.

De sterke bewegingen op en neer horen bij de onzekerheid van de huidige markt, volgens hem. "Misschien hebben de bodem wel gehad, maar dat betekent niet dat we daarna in een rechte lijn omhoog gaan."

"Na een beweeglijke maand mei beginnen beleggers vandaag met frisse moed aan een nieuwe maand", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Vanochtend was er vooral aandacht voor de inkoopmanagers in de industrie. De vertraging in de Chinese industrie nam af en in de eurozone vertraagde de groei. "Nieuwe corona-uitbraken bleven op de [Chinese] economie drukken", zag econoom Wang Zhe van Caixin.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 55,5 in april naar 54,6 in mei, de laagste stand in 18 maanden. Aanvoertekorten, toenemende inflatiedruk en een afzwakkende vraag waren de boosdoeners volgens Markit. Consumenten geven meer uit aan diensten, zoals toerisme en recreatie, en minder aan goederen.

De euro/dollar handelde op 1,0634 en olie werd 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

in de AEX was UMG een van de weinig winnaars met een kleine plus.

Philips was de sterkste daler met een verlies van 4,2 procent. Dit is volgens Van Deijck een aandeel waar je van weg moet blijven, omdat de pijn van de rechtszaken in de VS nog niet is genomen. "Zulke zaken kosten altijd heel veel geld, niet alleen de directe, maar ook de indirecte schadeclaims", zei Van Deijck. Philips moest zijn apparaten tegen slaapapneu terughalen nadat ze niet veilig bleken.

Unilever leverde een deel van de winst van dinsdag in, toen het bedrijf aankondigde dat Nelson Peltz een bestuurszetel krijgt. Het aandeel verloor ruim 3 procent. "Beleggers nemen gas terug en krabben zich achter de oren, of de activistische belegger in het bestuur de tanker die Unilever is echt kan laten draaien. Zulke activististen zijn toch vaak op de korte termijn gericht", zei Van Deijck.

AkzoNobel verloor 1 procent na de aangekondigde overname van de Afrikaanse activiteiten van Kansai Paint voor een onbekend bedrag. De activiteiten zijn goed voor een jaaromzet van 280 miljoen euro.

Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer daalden ongeveer procent.

Just Eat Takeaway verloor 3,6 procent. Barclays verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 46 naar 31 euro.

In de AMX steeg OCI 4 procent. OCI zal per 7 juni het aangekondigde dividend van 1,45 euro per aandeel over de tweede helft van 2021 uitkeren.

Air France-KLM verloor juist 3 procent, nadat Delta Air Lines hogere inkomsten, maar ook hogere kosten aankondigde.

Bij de kleinere aandelen ging Vivoryon ruim 5 procent hoger.

TomTom won 1,5 procent, nadat de navigatiespecialist zei afscheid te gaan nemen van 500 werknemers, circa 10 procent van het personeelsbestand. Zakenbank Kempen reageerde niet verrast en denkt dat dit circa 50 miljoen euro aan besparingen gaat opleveren.



Het lokaal genoteerde Sif steeg 5,6 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 daalden de S&P en de Nasdaq circa een procent.