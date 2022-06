Ctac neemt Technology2Enjoy over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac neemt de Amstelveense ICT-consultant Technology2Enjoy over voor een niet nader genoemd bedrag. Dat maakte het bedrijf uit Den Bosch woensdag bekend. T2E heeft 20 medewerkers en een jaaromzet van circa 3 miljoen euro. De overname speelt in op de trend dat bedrijven kiezen voor een eenvoudige kern voor hun Enterprise Resource Planning (ERP), zei CEO Pieter-Paul Saasen van Ctac. Bron: ABM Financial News

