Groeitempo Amerikaanse industrie daalt - Markit

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindex voor de industrie in de Verenigde Staten is in mei gedaald ten opzichte van vorige maand. Dit bleek woensdag uit cijfers van Markit Economics.

De index daalde van 59,2 in april naar 57,0 in mei, de laagste stand in vier maanden. Er was vooraf door economen gerekend op een daling tot 57,3. De voorlopige meting stond op 57,5.

Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een cijfer beneden de 50 wijst op krimp.

"Een solide stijging in mei zou de groei van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal moeten helpen", meent econoom Chris Williamson van Markit. Wel merkte hij op dat door de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en een tekort aan personeel de groei wordt vertraagd.