Delta Air Lines verhoogt omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft de omzetverwachting voor het tweede kwartaal verhoogd, bij een lagere capaciteit, terwijl ook de kosten hoger worden ingeschat. Dat bleek woensdag uit een bericht van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ingediend bij beurswaakhond SEC. Delta voorziet "sterke" resultaten voor het kwartaal dat doorloopt tot en met juni en verwacht nu dat de kwartaalomzet vrijwel gelijk zal zijn aan 2019, voor de coronapandemie. Eerder rekende de vliegmaatschappij nog uit te komen op 93 tot 97 procent van dat niveau. De omzet per eenheid zal zeven tot acht procentpunt hoger liggen dan eerder was voorzien. Er zijn wel iets minder stoelen beschikbaar, rekening houdend met de gevlogen afstanden, namelijk 82 tot 83 procent van de capaciteit van drie jaar eerder, waar eerder nog 84 procent was voorzien. De kosten per beschikbaar stoelmijl zullen naar verwachting 20 tot 22 procent hoger liggen, exclusief brandstof. Eerder rekende Delta op een kostentoename van 17 procent ten opzichte van 2019. De brandstofprijs per gallon zal ook hoger liggen: 3,60 tot 3,70 dollar, verwacht Delta nu gemiddeld voor het kwartaal. Eerder was dit nog een verwachting van 3,20 tot 3,35 dollar. Bron: ABM Financial News

