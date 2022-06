Verdeelde futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een verdeelde opening tegemoet. Futures op de Dow Jones index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen en technologiebeurs Nasdaq lijkt een fractie lager te openen. De stemming voorbeurs wisselde tussen positief en negatief, na een wisselvallige beursdag op dinsdag, toen de koersen uiteindelijk lager eindigden. Woensdag begin een nieuwe maand voor beleggers, maar weinigen verwachten dat de volatiliteit voorbij is. Er blijven veel zorgen over het tempo waarin de Federal Reserve de rente gaat verhogen en of dat de Amerikaanse economie in een recessie zal storten. Doorgaans gebeurt dat wel uiteindelijk na een cyclus van renteverhogingen, waarschuwen analisten van Deutsche Bank. Sommige beleggers denken dat het niet zo'n vaart loopt en hebben daarom aandelen die sterk zijn gedaald opgepikt. Maar ook in andere beleggingscategorieen, zoals grondstoffen, energie en vastrentende waarden waren er dit jaar enorme bewegingen op en neer.



Olie wordt woensdag iets duurder. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 115,98 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,3 procent duurder werd op 117,06 dollar. Berichten van dinsdag dat OPEC Rusland uit zijn quota's gaat weglaten, zodat andere landen meer kunnen produceren nu veel landen geen Russische olie meer willen kopen, drukten de prijs niet meer omlaag, zoals gisteren nog wel gebeurde. De euro/dollar noteerde op 1,0710. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0735 op de borden. Een geplande Russische olieboycot levert risico's op voor de economische groei van de eurozone, merkte ING op. De euro kan daardoor deze maand dalen tot 1,05 dollar.



Bedrijfsnieuws Het aandeel Salesforce steeg voorbeurs 8 procent na een sterkere dan verwachte kwartaalomzet, die zorgen over de vraag naar de software van Salesforce dempte. De omzet groeide met 24 procent in het eerste kwartaal en Salesforce verhoogde de winstverwachting voor dit jaar. HP Inc heeft ook een positieve winstverwachting afgegeven, ondanks de verstoringen van de aanvoerketen en de impact op het laptop- en printbedrijf van de sancties tegen Rusland. De vraag naar computers kwam afgelopen maanden vooral van zakelijke klanten. Bedrijven investeren nog steeds in computers voor hun medewerkers, die van thuiswerken naar hybride overschakelen. De goedkopere laptops gaan echter minder snel over de toonbank dan tijdens de coronapandemie. DoorDash verhoogde zijn verwachtingen voor de orders in het tweede kwartaal, nu klanten vaker maaltijden bestellen en voor grotere bedragen. Waar eerst nog op 12,1 tot 12,5 miljard dollar aan bruto orderwaarde werd gerekend, is dit nu 12,5 tot 12,7 miljard, en nog iets meer met de Finse overname Wolt meegeteld. Het aandeel DoorDash lijkt iets hoger te gaan openen. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager, na de winsten van vrijdag en een dag zonder handel op maandag. De S&P500 daalde 0,6 procent tot 4.132,47 punten. De Nasdaq daalde 0,4 procent tot 12.081,39. De Dow Jones-index daalde 0,7 procent tot 32.990,12 punten. Bron: ABM Financial News

