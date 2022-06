Beursblik: AkzoNobel consolideert in Zuid-Afrika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) De geplande overname van de Afrikaanse verf- en coatingstak van Kansai Paint door AkzoNobel betekent een fusie van de twee bedrijven met het grootste marktaandeel in de markt voor decoratieve verf in Zuid-Afrika. Daarom zullen de mededingingsautoriteiten de deal met argusogen bekijken, verwachten analisten van JPMorgan Research. De resultaten van Kansai in Afrika waren volatiel en zwak de afgelopen jaren, vooral in Zuid-Afrika, maar de EBIT-marge in 2021 liet verbetering zien, merkte JPMorgan op. De analisten denken dat de overname vanaf 2023 1 procent kan toevoegen aan de aangepaste winst per aandeel AkzoNobel, wat een rendement op geïnvesteerd kapitaal van 5 tot 6 procent zou betekenen. Door de overname wordt de ruimte voor verdere aandeleninkopen beperkt, voorzien de analisten. JP Morgan heeft een Neutraal advies op AkzoNobel met een koersdoel van 105,00 euro. Bron: ABM Financial News

