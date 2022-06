DoorDash positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash is positiever gestemd voor het tweede kwartaal. Dit blijkt woensdag uit een persbericht van de Amerikaanse maaltijdbezorger. Aanvankelijk rekende DoorDash op een bruto orderwaarde van 12,1 tot 12,5 miljard dollar. Inmiddels rekent het bezorgbedrijf op 12,5 tot 12,7 miljard dollar. En inclusief het overgenomen Finse Wolt wordt dit 12,8 tot 13,0 miljard dollar. DoorDash zei dat klanten vaker en voor grotere bedragen bestellingen plaatsen dan aanvankelijk voorzien. De prognose voor de aangepaste EBITDA bleef 0 tot 100 miljoen dollar. Over het nettoresultaat kon DoorDash naar eigen zeggen geen uitspraken doen, omdat daarin een paar posten zitten die niet goed te voorspellen zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.