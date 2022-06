Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag overwegend hoger op de eerste dag van de nieuwe maand, de laatste van het kwartaal en het eerste halfjaar 2022.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vrijwel onveranderd op 442,20 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,3 procent naar 14.428,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,2 procent met een stand van 6.483,42 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,1 procent naar 7.596,99 punten.

De verschillende industrieën van landen die deel uitmaken van de eurozone en die van de muntunie zelf, lieten een groeivertraging zien, maar in het geval van de eurozone als geheel bleek de groeivertraging minder sterk dan eerder gemeten.

"Fabrikanten in de eurozone blijven last ondervinden van aanvoertekorten, toenemende inflatiedruk en een afzwakkende vraag, terwijl de onzekerheid toeneemt", aldus econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting op de inkoopmanagersindexen.

De econoom denkt ook dat de druk op de industrie toenam, doordat consumenten meer spendeerden aan diensten, vooral aan toerisme en recreatie.

De Duitse detailhandelsverkopen over april konden dat niet zeggen: die daalden op maandbasis veel meer dan verwacht. De verkopen namen met 5,4 procent af ten opzichte van maart, waarvoor een afname met slechts 0,5 procent was verwacht.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht woensdag uit naar de twee inkoopmanagersindices voor de industrie van ISM en Markit over mei, de bouwuitgaven en vooral de vacatures over april en het Beige Book van de Fed.

Olie werd woensdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 116,47 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 117,46 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0724. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0715 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0735 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt hadden de koerswinsten de overhand. Eén van de weinige aandelen die qua koers opvallend afweek van de slotnotering op dinsdag betrof in Duitsland Zalando. Het aandeel van de online moderetailer daalde 3,2 procent in koers

Autofabrikanten hadden vanochtend de wind in de rug. In Parijs gingen de koersen van aandelen Stellantis en Renault aan de leiding met stijgingen van 2,8 procent. In Frankfurt won de koers van het aandeel Volkswagen 2,5 procent, net als die van Mercedes. De koers van het aandeel BMW steeg 2,3 procent en van Porsche 2,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500 daalde dinsdag 0,6 procent tot 4.132,47 punten. De Nasdaq daalde 0,4 procent tot 12.081,39. De Dow Jones-index daalde 0,7 procent tot 32.990,12 punten.