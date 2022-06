Aandeelhouders Adyen akkoord met herbenoemingen CEO en CCO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Adyen zijn tijdens de jaarlijkse vergadering akkoord gegaan met alle agendapunten, waaronder de herbenoeming van CEO en mede-oprichter Pieter van der Does en CCO Roelant Prins als bestuurders. Dat maakte het betaalbedrijf woensdag bekend. De herbenoemingen gelden voor vier jaar. De overige leden van het management board zijn CFO Ingo Uytdehaage, COO Kamran Zaki, CLCO Mariëtte Zwart en CTO Alexander Matthey. De raad van commissarissen bestaat uit Piero Overmars, Joep van Beurden, Delfin Rueda Arroyo, Pamela Joseph en Caoimhe Keogan. Bron: ABM Financial News

