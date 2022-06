Valuta: euro blijft op peil Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd boven de 1,07 dollar, maar de munt is volgens Rabobank nog altijd 'overbought', omdat een deel van de markt rekening houdt met een robuuste renteverhoging door de Europese Centrale Bank volgende week. "Wij denken dat de beleidsmakers het houden bij 25 basispunten en dan is onze verwachting dat de euro een correctie ondergaat", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De inflatiedata die recent in Duitsland en in de eurozone het licht zagen, voeden bij enkelen de verwachting dat er door de Europese Centrale Bank scherper aan de wind moet worden gezeild dan met een verhoging met 25 basispunten en dat houdt de euro voor nu nog even op het huidige niveau", aldus Mevissen. Mevissen kijkt voor deze week vooral uit naar de Amerikaanse banendata over mei en dan met name de ontwikkeling van de uurlonen. Aanstaande vrijdag komt het banenrapport uit, donderdag voorafgegaan door het rapport van ADP en de wekelijkse steunaanvragen. De verschillende industrieën van landen die deel uitmaken van de eurozone en de die van de muntunie zelf, lieten een groeivertraging zien, maar in het geval van de eurozone als geheel bleek de groeivertraging minder sterk dan eerder gemeten. De Duitse detailhandelsverkopen over april konden dat niet zeggen: die daalden op maandbasis veel meer dan verwacht. De verkopen namen met 5,4 procentaf ten opzichte van maart, waarvoor een afname met slechts 0,5 procent was verwacht. In de Verenigde Staten gaat de aandacht woensdag uit naar de twee inkoopmanagersindices voor de industrie van ISM en Markit over mei en verder de bouwuitgaven en vacatures over april en het Beige Book van de Fed. Sprekers zijn vandaag bestuurslid van de Europese Centrale Bank Fabio Panetta en de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard. Christine Lagarde neemt deel aan een panel op een bijeenkomst georganiseerd door de Bank for International Settlements. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0720 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8523 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,2579 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.