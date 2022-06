Openingwinst AEX weggesmolten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de maand juni met winst begonnen, maar de paar punten die erbij kwamen werden in de ochtendhandel al weer verspeeld.

Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,3 procent lager op 710,92 punten.

"Na een beweeglijke maand mei beginnen beleggers vandaag met frisse moed aan een nieuwe maand", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Vanochtend was er vooral aandacht voor de inkoopmanagers in de industrie. De vertraging in de Chinese industrie nam af en in de eurozone vertraagde de groei.

"Nieuwe corona-uitbraken bleven op de [Chinese] economie drukken", zag econoom Wang Zhe van Caixin.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde van 55,5 in april naar 54,6 in mei, de laagste stand in 18 maanden. De voorlopige index stond op 54,4.

"Fabrikanten in de eurozone blijven last ondervinden van aanvoertekorten, toenemende inflatiedruk en een afzwakkende vraag, terwijl de onzekerheid toeneemt", aldus econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting.

De econoom denkt ook dat de druk op de industrie toenam, doordat consumenten meer spendeerden aan diensten, vooral aan toerisme en recreatie.

De euro/dollar handelde op 1,0715 en olie werd 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen UMG en Unibail aan de leiding met winsten van bijna een procent.

AkzoNobel won 0,6 procent na de aangekondigde overname van de Afrikaanse activiteiten van Kansai Paint voor een onbekend bedrag. De activiteiten zijn goed voor een jaaromzet van 280 miljoen euro.

Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer daalden ruim een procent. De grootste verliezer was Just Eat Takeaway, dat 2,4 procent daalde. Barclays verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 46 naar 31 euro.

In de AMX ging OCI aan de leiding met een koerswinst van 2,9 procent. OCI zal per 7 juni het aangekondigde dividend van 1,45 euro per aandeel over de tweede helft van 2021 uitkeren.

Aalberts steeg 1,7 procent, maar Air France-KLM verloor 2 procent.

Bij de kleinere aandelen ging Ebusco 1,8 procent hoger. TomTom won 1,1 procent, nadat de navigatiespecialist zei afscheid te gaan nemen van 500 werknemers, circa 10 procent van het personeelsbestand. Zakenbank Kempen reageerde niet verrast en denkt dat dit circa 50 miljoen euro aan besparingen gaat opleveren.

Brunel verloor 2,0 procent.