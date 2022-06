Barclays verlaagt koersdoel Just Eat fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 46,00 naar 31,00 euro, maar herhaalde het Overwogen advies. Dit bleek uit een lijvig sectorrapport van de Britse bank. De schuld van de maaltijdbezorger is volgens de bank geen probleem. De nettoschuld is 2,4 miljard euro en er zit 1,3 miljard euro in kas. Pas in 2024 verlopen de eerste converteerbare obligaties. En daarnaast schat Barclays het belang in iFood op 2,3 miljard euro. "Dat dekt de schuld", aldus de analisten. En dan wordt er ook nog gekeken naar een verkoop van Grubhub. "Dat levert een flinke buffer op." "Maar als de opties voor deze verkopen wegvallen, dan wordt de druk om winst te gaan maken groter", waarschuwde Barclays. Het aandeel Just Eat Takeaway daalt woensdag 2,1 procent naar 20,35 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News