Heineken leidt de AEX op een verder vrij saai Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een kleine winst gestart. De AEX opende op 714,87 punten, waar die dinsdag op 712,88 punten sloot. In de hoofdindex ging Heineken aan kop met een koerswinst van 1,2 procent. Ahold Delhaize steeg 1,1 procent. Just Eat Takeaway handelde na een koersdoelverlaging van Barclays een procent lager en was daarmee de grootste daler. In de AMX won OCI 2,8 procent. OCI zal per 7 juni het aangekondigde dividend van 1,45 euro per aandeel over de tweede helft van 2021 uitkeren. Verder steeg Flow Traders 1,4 procent en verloor Air France-KLM 1,5 procent. Bij de kleinere aandelen ging TomTom 2,4 procent hoger na een aankondiging van een reorganisatie. Kendrion daalde 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

