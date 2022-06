Nederlandse industrie groeit wat minder hard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in mei minder hard gegroeid. Dit bleek woensdag uit cijfers van Markit. De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is afgenomen van 59,9 in april naar 57,8 in mei. "De groei van de industriële productie wordt belemmerd door tekorten aan geschoold personeel en de ontregeling van toeleveringsketens, waardoor veel ondernemingen nog altijd niet tegemoet kunnen komen aan de vraag naar hun producten", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een reactie. "De oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China drukken nog steeds het optimisme voor de komende twaalf maanden", voegde hij toe. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

