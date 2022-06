Salesforce verhoogt winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce heeft de winstoutlook verhoogd, nadat de eigen omzetverwachting voor het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar werd overtroffen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse specialist in cloudsoftware in de eerste drie maanden van het lopende boekjaar.

Outlook

Voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf nu een omzet tussen de 31,7 en 31,8 miljard dollar, terwijl bij de resultaten over het vierde kwartaal werd uitgegaan van een jaaromzet tussen de 32,0 en 32,1 miljard dollar. De omzetverwachting voor het tweede kwartaal ligt op 7,69 tot 7,70 miljard dollar.

Voor de aangepaste winst per aandeel voor dit boekjaar wordt nu uitgegaan van 4,74 tot 4,76 dollar tegen eerder 4,62 tot 4,64 dollar. Voor het tweede kwartaal ligt de prognose op 1,01 tot 1,02 dollar per aandeel.

CFO Amy Weaver merkte dinsdag op dat de verwachtingen van Salesforce volgens haar "conservatief onder de huidige omstandigheden" zijn. Bret Taylor, één van de twee CEO's, voegde toe dat de klanten van Salesforce "blijven investeren in digitale technologie".

Resultaten eerste kwartaal

De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 7,41 miljard dollar. Er was door de onderneming uit San Francisco 7,37 tot 7,38 dollar verwacht. Een jaar eerder rapporteerde het bedrijf een omzet van 6,0 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen was dit een plus van 24 procent.

De nettowinst verdampte naar 28 miljoen dollar, afgezet tegen een nettowinst van 469 miljoen vorig jaar, waar destijds een eenmalige bate in kon worden meegenomen van 604 miljoen dollar.

De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,21 dollar naar 0,98 dollar.

In de elektronische handel nabeurs in New York ging het aandeel dinsdag voor 174,50 dollar over in andere handen, een plus van 8,9 procent.