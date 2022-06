AkzoNobel neemt Afrikaanse tak Kansai Paint over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel neemt de Afrikaanse verf- en coatingactiviteiten van Kansai Paint over. Dit maakte AkzoNobel woensdagochtend bekend. Met deze overname versterkt AkzoNobel naar eigen zeggen de positie in Afrika. Kansai is in 12 Afrikaanse landen actief en realiseert daar een omzet van ongeveer 280 miljoen euro. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouders. De acquisitie wordt vermoedelijk in 2023 afgerond. Een overnamesom meldde AkzoNobel woensdag niet. Bron: ABM Financial News

