'Reorganisatie TomTom geen verrassing' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een langverwachte reorganisatie aangekondigd. Dit zei analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen woensdag tegen ABM Financial News. TomTom gaat afscheid nemen van 10 procent van het personeelsbestand, ofwel 500 werknemers. De financiële implicaties meldt TomTom bij de komende halfjaarcijfers. Aangezien TomTom al had aangegeven per 2023 "significante kostenbesparingen" te voorzien, is Van Putten niet verrast door de berichtgeving vanochtend. De analist had al een besparing van 50 miljoen euro in zijn model opgenomen. En na de melding vandaag van TomTom, denkt hij met dit bedrag aardig goed te zitten. Kempen heeft een verkoopadvies op TomTom, wijzend op allerlei tegenwinden waarmee de navigatiespecialist te kampen heeft. Hogere kosten en een lagere groei maken volgens Van Putten dat TomTom de outlook dit jaar niet zal halen. En op langere termijn denkt de analist dat TomTom danig last zal hebben van de concurrentie in kaarten voor autonoom rijdende auto's. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.