AEX start juni waarschijnlijk nipt in het groen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zal de maand juni met een kleine winst beginnen. De futures op de AEX noteren rond de klok van acht uur 0,2 procent hoger. De maand mei sloot de AEX af op net geen 713 punten, een verlies van een paar punten ten opzichte van de slotstand in april. Veel aandacht gaat vandaag uit naar de inkoopmanagersindexen voor de industrie in mei. Vanochtend bleek de krimp in China kleiner dan een maand eerder en de groei in de Japanse industrie iets teruggelopen. Verder let de markt op een werkloosheidscijfer uit de eurozone en het Beige Book van de Federal Reserve vanavond. De Duitse detailhandelsverkopen bleken in april met 5,4 procent gedaald ten opzichte van maart. Dinsdagavond sloot Wall Street lager, nadat de Amerikaanse aandelenmarkten maandag nog de deuren gesloten hielden in verband met Memorial Day. "Ik denk dat we de bodem nog niet hebben gezien", zei Steve Sosnick van Interactive Brokers. "Beleggers hebben de handdoek nog niet in de ring gegooid", volgens Sosnick. Bij een beurscrash is er vaak een fase waarin veel beleggers capituleren en alles verkopen om hun verliezen te beperken, waarna dan definitief herstel kan optreden. De belangrijkste vraag is wellicht of de plannen van de Federal Reserve om de rente snel te verhogen om de inflatie te beteugelen, een recessie gaan veroorzaken. Om die reden kan het Beige Book vanavond weer op veel attentie van beleggers rekenen. De euro/dollar handelde woensdagochtend op 1,0711 en de olieprijs stijgt licht. Olie werd dinsdag aanvankelijk nog flink duurder, nadat de EU een akkoord bereikte om de import van Russische olie gedeeltelijk te boycotten, terwijl ook de versoepeling van coronalockdowns in China de prijs opstuwden. Uiteindelijk daalde de olieprijs echter plotseling na een bericht in The Wall Street Journal, dat landen uit het OPEC-kartel, waaronder mogelijk Saoedi-Arabië, zouden overwegen om de productie te verhogen. Bedrijfsnieuws TomTom neemt afscheid van 500 werknemers, circa 10 procent van het totale personeelsbestand van de navigatiespecialist. Financiële implicaties meldde TomTom niet, daarvoor moeten beleggers wachten tot de halfjaarcijfers. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot dinsdag 0,7 procent lager op 32.990,12 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor 0,6 procent op 4.132,15 punten en de Nasdaq leverde 0,4 procent in op 12.081,39 punten. Bron: ABM Financial News

