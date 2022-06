TomTom neemt afscheid van 500 werknemers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) TomTom gaat afscheid nemen van 500 werknemers, circa 10 procent van het totale personeelsbestand. Dit maakte de Nederlandse navigatiespecialist woensdagochtend bekend. Volgens TomTom zorgen technologische verbeteringen voor betere kaarten en een hogere efficiëntie. Dat laatste betekent echter ook dat het bedrijf met minder mensen toe kan. Welke financiële implicaties de ingreep heeft, kon TomTom nog niet zeggen. Een update wordt verstrekt bij de komende halfjaarcijfers. Bron: ABM Financial News

