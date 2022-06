HP Inc verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc heeft de jaaroutlook verhoogd, nadat in het afgelopen kwartaal de omzet licht steeg en de winst per aandeel iets hoger uitkwam dan voorzien. Dit meldde het techbedrijf uit Palo Alto dinsdagavond. Voor heel 2022 wordt nu een aangepaste winst per aandeel verwacht van 4,24 tot 4,38 dollar. Bij de resultaten over het eerste kwartaal lag de onderkant van deze range nog op 4,18 dollar; de bovenkant ervan bleef in de nieuwe prognose intact. Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van 1,03 tot 1,08 dollar. Cijfers tweede kwartaal De omzet steeg afgelopen kwartaal met 3,9 procent op jaarbasis naar 16,5 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg met 16 procent naar 1,08 dollar, waarvoor 1,05 dollar was voorzien door analisten. "Een solide kwartaal", zei CEO Enrique Lores. Bron: ABM Financial News

