OCI keert halfjaardividend uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI zal per 7 juni het aangekondigde dividend van 1,45 euro per aandeel over de tweede helft van 2021 uitkeren, na uitblijven van bezwaren van crediteuren. Dat maakte de kunstmestfabrikant dinsdag nabeurs bekend. OCI gaat voortaan twee keer per jaar dividend uitkeren. De volgende uitkering, die over de eerste helft van 2022 gaat, zal aanzienlijk hoger zijn dan 1,45 euro, meldde het bedrijf bij de eerstekwartaalcijfers. Aandeelhouders die de aandelen op 7 juni bezitten kunnen tussen 8 en 20 juni aangeven of het dividend moet worden aangemerkt als een winstuitkering of als een teruggave van kapitaal. Als zij niets doen dan wordt de laatste aanduiding gehanteerd. De betaling in contanten vindt plaats op 22 juni. Bron: ABM Financial News

