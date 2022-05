Wall Street noteert vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen bleven dinsdag dichtbij huis, herstellend van een lagere start na de forse winsten van vrijdag.



De S&P500 steeg 0,1 procent tot 4.163,52 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent.

Maandag was Wall Street gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten. Vrijdag gingen beleggers met een goed gevoel het lange weekend in, met flinke winsten voor de drie belangrijkste indexen.

Maar dinsdag lijkt de rally na de recente koersdalingen te stagneren. "Ik denk dat we de bodem nog niet hebben gezien", zei Steve Sosnick van Interactive Brokers. "Beleggers hebben de handdoek niet in de ring gegooid", volgens Sosnick. Bij een beurscrash is er vaak een fase waarin veel beleggers capituleren en alles verkopen om hun verliezen te beperken, waarna dan definitief herstel kan optreden.

Volgens analisten was het wachten op een opwaarts verende beweging, na de verkoopgolf die de S&P500 naar de rand van een dalende markt of 'bear market' bracht - dat punt wordt bereikt als de index 20 procent daalt. "Als een elastiek dat te veel is uitgerekt, was de markt klaar om terug te schieten, in elk geval tijdelijk", zei Sam Stovall van CFRA. Hij is echter skeptisch of deze winst doorzet, of weer verdampt. "Wij blijven skeptisch over de houdbaarheid van deze rally."

Dinsdag ontmoet Joe Biden de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell om te spreken over de economie en inflatie.

De Amerikaanse economie zal de komende kwartalen sterk vertragen, maar een recessie wordt vermoedelijk voorkomen, denken economen van Commerzbank.

Op korte termijn zullen monetaire verkrapping en hogere energieprijzen op de economie wegen, maar blijven de consumenten wel geld uitgeven. Ook de arbeidsmarkt blijft sterk en de lonen zullen stijgen, aldus Commerzbank.

"We verwachten dat de economie in de tweede helft van 2023 grotendeels stagneert, wanneer de renteverhogingen van de Fed hun maximale effect hebben", aldus de Duitse bank. Mocht de economie nog meer schokken te verduren krijgen, dan is een recessie moeilijk af te wenden, vreest Commerzbank.

Dinsdag bleek het consumentenvertrouwen in mei iets te zijn afgenomen, maar minder dan verwacht. De inkoopmanagersindex voor de regio Chicago liet een stijging zien.

De euro/dollar noteerde 1,0733. Daarmee maakte de euro pas op de plaats na de sterke stijging van afgelopen week.

De olieprijs daalde. Een vat van WTI-olie werd 1,7 procent goedkoper op 115,30 dollar per vat. Brent-olie kostte 116,42 dollar, een daling van 1 procent.

De Europese Unie is een boycot op Russische olie overeengekomen. Later deze week volgt de maandbijeenkomst van OPEC+.



Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen is bijna voorbij. Onder meer HP Inc opent dinsdag de boeken. Hewlett Packard en GameStop volgen woensdag.



Gold Fields verloor maar liefst 22 procent, nadat het bericht dat het bedrijf, een van 's werelds grootste goudmijnbedrijven, sectorgenoot Yamana Gold overneemt voor 6,7 miljard dollar. Yamana werd 5 procent meer waard.

De activistische aandeelhouder Nelson Peltz is aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder bij Unilever. Peltz is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent. Het aandeel Unilever steeg op Wall Street bijna 10 procent.

De Britse farmaciereus GlaxoSmitkKline neemt de Amerikaanse vaccinproducent Affinivax over in een deal met een waarde die kan oplopen tot 3,3 miljard dollar.