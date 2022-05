Aandeelhouders Cabka akkoord met alle voorstellen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Cabka zijn dinsdag tijdens de jaarvergadering akkoord gegaan met alle voorstellen. Dat maakte het bedrijf nabeurs bekend. Van het aandelenkapitaal was 52 procent aanwezig. Manuel Beja werd benoemd tot lid en voorzitter van de raad van commissarissen. Alle punten werden zonder noemenswaardige aantallen tegenstemmen geaccordeerd. Bron: ABM Financial News

