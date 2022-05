Jaarvergadering Aegon akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Aegon zijn dinsdag akkoord gegaan met alle agendapunten, waaronder het slotdividend van 0,09 euro per aandeel. Dat maakte de verzekeraar dinsdag na afloop van de jaarvergadering bekend. Daarmee komt het totale dividend over 2021 uit op 0,17 euro per aandeel. De benoeming van Karen Fawcett als lid van de raad van commissarissen werd met instemming verwelkomd en ook ging de jaarvergadering akkoord met de herbenoeming van Corien Wortmann-Kool als commissaris. De adviserende stem over het beloningsbeleid was voor 97,5 procent positief. De autorisatie om nieuwe aandelen uit te geven kreeg 3,21 procent aan tegenstemmen. Toestemming voor een claimemissie stuitte op verzet van 4,5 procent van de stemmen. Bron: ABM Financial News

