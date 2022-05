DSM en Unilever blikvangers in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gestegen. Met een slotstand van 712,88 punten steeg de AEX 0,6 procent.

Daarmee deed het Damrak het beter dan beurzen in omringende landen, profiterend van positief nieuws rond DSM en Unilever.

DSM kondigde dinsdag de fusie met Firmenich aan en verkocht een divisie, terwijl Unilever de activistische aandeelhouder Nelson Peltz zal verwelkomen als niet-uitvoerend bestuurder.

De maand mei was een beweeglijke, volgens investment manager Simon Wiersma van ING. De AEX steeg deze maand ruim een procent.

"Angst voor hoge inflatie, oplopende rentes, centrale banken die de geldkraan dichtdraaien en vrees voor een sterke afkoeling van de economische groei bepaalden de stemming", aldus Wiersma.

"Toch zien we de laatste paar handelsdagen een verbetering in het beurssentiment. Hoopvolle berichten uit China, waar de coronamaatregelen wat versoepeld worden, en signalen dat consumenten in de VS en Europa hun geld blijven uitgeven, geven beleggers moed", volgens de investment manager van ING.

Op macro-economisch vlak bleek dinsdag dat de Chinese industrie en dienstensector in mei weliswaar krompen maar veel minder hard dan in april. Verder liep de inflatie in de eurozone verder op, een beeld dat maandag ook al zichtbaar was in Duitse inflatiecijfers.

In de VS daalde het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board.

De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,0729. WTI-olie kostte zo'n 118 dollar per vat.

De Europese Unie heeft na weken van besprekingen intern overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke importboycot voor Russische olie als sanctie tegen de invasie van Oekraïne. Het gaat volgens voorzitter Charles Michel van de Europese Raad om 75 procent van de olie die vanuit Rusland wordt geïmporteerd, inclusief een tijdelijke boycot van de aanvoer via pijpleidingen. Aan het einde van dit jaar gaat het volgens Michel zelfs om 90 procent. "We moeten de oorlog stoppen en de wereldwijde aanvoerketens voor voeding herstelling", schreef hij op Twitter.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won DSM 8 procent na de aankondiging van een fusie met het Zwitserse Firmenich en de verkoop van Engineering Materials aan Advent en LANXESS voor bijna 4 miljard euro. Analisten zijn te spreken over de deal.

Unilever steeg ruim 9 procent en ging daarmee aan kop, nadat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz werd aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder. Peltz is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent. Prosus steeg 2 procent.

Techaandelen ASMI, Adyen en ASML verloren zo'n 3,5 procent, na mooie winsten op maandag.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor bijna 2 procent. Bank of America houdt het aandeel op de verkooplijst.

In de AMX won OCI ruim 3 procent na een verlies op maandag, en leverde CTP 2,5 procent in. Aalberts daalde 2 procent.

In de AScX won Azerion 5,5 procent. Het digitale entertainment- en mediabedrijf boekte in het eerste kwartaal van dit jaar en ruimschootse verdubbeling van de aangepaste EBITDA en omzet.

Majorel en Fastned daalden zo'n 3 tot 3,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in het rood.