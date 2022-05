Overnamedrempel omlaag na goedkeuringen vergadering Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De drempel voor CSC om het overnamebod op Intertrust gestand te doen, is verlaagd van 95 naar 80 procent, nadat aandeelhouders van het trustkantoor akkoord gingen met het overnamebod. Dat maakte Intertrust dinsdag bekend. Aandeelhouders gingen tijdens de jaarvergadering akkoord met alle voorstellen, waaronder die betrekking hadden op de overname. Er was ruim 55 procent van het aandelenkapitaal aanwezig bij de vergadering. Inmiddels zijn toezichthouders in Guernsey, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten akkoord met het plan om het Amsterdamse trustkantoor over te nemen. Intertrust verwacht dat de afwikkeling zal plaatsvinden in de tweede helft van 2022. De aanmeldingsperiode werd op 30 mei verlengd met tien weken, van 10 juni naar 19 augustus. Bron: ABM Financial News

