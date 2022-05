Futures voorspellen lagere opening Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 0,7 procent in het rood.

Maandag was Wall Street gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten. Vrijdag gingen beleggers nog met een goed gevoel het lange weekend in, met flinke winsten voor de drie belangrijkste indexen.

De maand mei was een beweeglijke, volgens investment manager Simon Wiersma van ING. De Dow en S&P liggen op koers voor een bescheiden maandwinst, terwijl de Nasdaq op verlies staat.

Op macro-economisch vlak is het een belangrijke week, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Later in de week verschijnen twee banenrapporten: dat van loonstrookjesverwerker ADP en het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid.

Dinsdag is er aandacht voor cijfers over de Amerikaanse woningmarkt en het consumentenvertrouwen, als ook een inkoopmanagersindex voor de regio Chicago.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0730. De prijs van WTI-olie is opgelopen tot bijna 119 dollar per vat. De Europese Unie is een boycot op Russische olie overeengekomen. Later deze week volgt de maandbijeenkomst van OPEC+.



Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen is bijna voorbij. Onder meer HP Inc opent dinsdag de boeken. Hewlett Packard en GameStop volgen woensdag.

Gold Fields, een van 's werelds grootste goudmijnbedrijven neemt sectorgenoot Yamana Gold over voor 6,7 miljard dollar. Gold Fields gaat een 10 procent lagere opening tegemoet.

De activistische aandeelhouder Nelson Peltz is aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder bij Unilever. Peltz is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent.

GSK neemt de Amerikaanse vaccinproducent Affinivax over in een deal met een waarde die kan oplopen tot 3,3 miljard dollar.

Slotstanden

Wall Street is vrijdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 index won 2,5 procent op 4.158,24 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent op 33.212,96 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.131,13 punten.