Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager met een inflatie in de eurozone die in mei boven de 8 procent uitkwam.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,6 procent op 443,40 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,8 procent naar 14.463,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,1 procent met een stand van 6.492,96 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,2 procent naar 7.616,87 punten. De Amsterdamse beurs won wel, dankzij flinke koerswinsten voor DSM en Unilever.

"De bewegingen blijven echter vrij beperkt en laten wat voorzichtigheid zien onder beleggers", aldus analisten van SEB. "Zij wegen de inflatiezorgen af tegen het vermogen van centrale banken om een zachte landing te creëren."

Wel wees SEB op positieve macrocijfers uit China vanochtend. Zowel de activiteiten in de industrie als de dienstensector waren in mei beter dan verwacht. "De verbetering hangt ook samen met het langzaam terugdraaien van de coronamaatregelen in Shanghai en lagere besmettingscijfers in Beijing."

De Fransen zagen in de voorlopige metingen de consumentenprijzen in mei nog verder oplopen dan in april. Op jaarbasis stegen de prijzen deze maand met 5,2 procent. In de eurozone was er een prijsstijging van 8,1 procent op jaarbasis, tegen 7,4 in de twee maanden ervoor. De verwachting van economen lag op 7,6 procent.

Olie werd dinsdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 118,72 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 119,47 dollar werd betaald, een stijging van 1,6 procent. De Europese Unie besloot na weken van besprekingen tot een gedeeltelijke boycot van de invoer van Russische olie.

De euro/dollar noteerde op 1,0737. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0743 en op maandag stond er rond 22.00 uur een stand van 1,0778 op de borden.



Bedrijfsnieuws

DSM gaat fuseren met Firmenich. DSM behoudt de notering in Amsterdam en krijgt een hoofdkantoor in zowel het Zwitserse Kaiseraugst als in Maastricht. Aandeelhouders van DSM zullen in totaal een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich hebben, terwijl diverse aandeelhouders van Firmenich een belang van 34,5 procent krijgen. DSM zal de Engineering Materials-divisie verkopen aan private equity-investeerder Advent International en speciaalchemiebedrijf LANXESS. Het aandeel DSM noteerde dinsdag 6,5 procent hoger.

De koers van het aandeel Unilever steeg 6,2 procent. De activistische aandeelhouder Nelson Peltz werd aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder. Peltz is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent.

GlaxoSmithKline neemt het Amerikaanse Affinivax over voor maximaal 3,3 miljard dollar. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

Met de Europese inflatiedata in het achterhoofd zagen de hoofdaandelen op de toonaangevende beurzen in Europa de koers onder druk staan, met in Parijs slechts zeven en in Frankfurt dertien plussen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het rood.

Wall Street kende maandag geen handel in verband met de viering van Memorial Day.