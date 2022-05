Valuta: euro handhaaft niveau

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde ook dinsdag boven de 1,07 dollar na zelfs even rond 1,0770 dollar te hebben genoteerd.

"De markt wacht nu op datgene wat door de diverse centrale banken de komende weken besloten wordt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.

Van der Meer wees in dit verband op de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank volgende week donderdag en de Federal Rererve de week er op. "Het lijkt er op dat nu ook de ECB zijn monetaire beleid scherp heeft afgestemd op de inflatie, terwijl de verwachting dat de Fed de rente nog wel eens met 75 basispunten zou kunnen verhogen er in elk niet groter op is geworden met het oog op minder robuuste macro-economische data", aldus Van der Meer.

Deze week gaat de aandacht uit naar een flinke serie sprekers met een monetaire functie en het Beige Book van de Fed en verder de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt met vrijdag het zwaartepunt als het banenrapport over mei naar buiten komt.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de huizenprijsontwikkelingen in maart, de inkoopmanagersindex van Chicago over mei en het consumentenvertrouwen over dezelfde maand zoals deze wordt gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board.

De Fransen zagen in de voorlopige metingen de consumentenprijzen in mei nog verder oplopen dan in april, waarmee deze op jaarbasis met 5,2 procent stegen. In de eurozone kwamen over mei eveneens voorlopige inflatiecijfers naar buiten en daaruit bleek een prijsstijging van 8,1 procent op jaarbasis tegen 7,4 in de twee maanden ervoor. De verwachting van economen lag op 7,6 procent.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 1,0729 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8510 Britse pond. Het Britse pond zakte dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,2615 dollar.