Beursupdate: AEX hoger dankzij DSM en Unilever

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdag hoger, vooral geholpen door de forse koerswinsten bij DSM en Unilever. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,4 procent op 717,97 punten. DSM maakte vanochtend bekend te fuseren met Firmenich en verkocht daarnaast ook een divisie, terwijl Unilever de activistische aandeelhouder Nelson Pletz verwelkomde als niet-uitvoerend bestuurder. In de rest van Europa deden de beurzen juist een stapje terug. "De bewegingen blijven echter vrij beperkt en laten wat voorzichtigheid zien onder beleggers", aldus analisten van SEB. "Zij wegen de inflatiezorgen af tegen het vermogen van centrale banken om een zachte landing te creëren." Wel wees SEB op positieve macrocijfers uit China vanochtend. Zowel de activiteiten in de industrie als de dienstensector waren in mei beter dan verwacht. "De verbetering hangt ook samen met het langzaam terugdraaien van de coronamaatregelen in Shanghai en lagere besmettingscijfers in Beijing." Hoewel er aan het begin van de handelsweek nog sprake is van een rustig handelsverloop, zijn de inflatiezorgen volgens Deutsche Bank weer terug op de agenda na een onverwachtse opleving van de Duitse inflatie. Bovendien stegen de olieprijzen verder, waarbij de Brent-prijzen weer boven de 120 dollar uitkwamen. Drie weken geleden stond er nog een koers van 102 dollar op de borden, aldus Deutsche Bank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0732. De olieprijzen stegen met 1,4 procent. De Europese Unie heeft na weken van besprekingen intern overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke importboycot van Russische olie als sanctie voor de oorlog in Oekraïne. Het gaat bij deze maatregelen volgens voorzitter Charles Michel van de Europese Raad om 75 procent van de olie die vanuit Rusland wordt geïmporteerd, inclusief een tijdelijke boycot van de aanvoer via pijpleidingen. Aan het einde van dit jaar gaat het volgens Michel zelfs om 90 procent. "We moeten de oorlog stoppen en de wereldwijde aanvoerketens voor voeding herstelling", schreef hij op Twitter. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won DSM 7,5 procent na de aankondiging van een fusie met het Zwitserse Firmenich en de verkoop van Engineering Materials aan Advent en LANXESS voor bijna 4 miljard euro. Analisten zijn te spreken over de deal. Degroof Petercam overweegt het advies en koersdoel te verhogen, maar wacht daarvoor eerst nog een call met het bedrijf af. Unilever klom daarnaast 7,1 procent, nadat de activistische aandeelhouder Nelson Pletz werd aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder. Peltz is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent. Shell won 1,8 procent dankzij een stijging van de olieprijzen in reactie op de aangekondigde olieboycot van de EU tegen Rusland. De techaandelen ASML en Adyen verloren meer dan een procent, na forse winsten op maandag. In de AMX won OCI 3,8 procent, maar leverde CTP 1,8 procent in. In de AScX won Azerion 8,2 procent. Het digitale entertainment- en mediabedrijf zag in het eerste kwartaal van dit jaar zowel de omzet als de aangepaste EBITDA ruimschoots verdubbelen. Bron: ABM Financial News

