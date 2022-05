Beursblik: deal DSM reden om positiever over aandeel te worden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) De fusiedeal tussen DSM en Firmenich geeft reden om positiever te worden over het aandeel DSM. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam dinsdag. DSM heeft zich in korte tijd getransformeerd tot een speler in voeding, verzorging en gezondheid met een sterk profiel en "zeer hoge" marges, aldus De Boer. Ook is de financiële positie "erg solide". DSM gaat fuseren met het Zwitserse Firmenich en verkocht Engineering Materials aan Advent en LANXESS voor bijna 4 miljard euro, zo werd vanochtend bekend. De Boer ziet voldoende redenen om positiever te worden over het aandeel DSM. Degroof Petercam heeft een koersdoel op DSM van 180,00 euro, maar denkt dat er ruimte is om dit op te trekken naar 190,00 euro. Ook het advies, dat nu nog onder herziening is, kan mogelijk omhoog. Daarvoor wacht de analist wel een call met het bedrijf af. Het aandeel DSM schoot dinsdag 7,0 procent omhoog tot 155,90 euro. Bron: ABM Financial News

