AEX hoger geopend dankzij koerssprong Unilever en DSM

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong bijna 1 procent hoger naar 714,32 punten, terwijl de Midkap met 0,1 procent nipt in het groen noteerde. Onder de hoofdaandelen won DSM meer dan 11 procent na de aankondiging van een fusie met het Zwitserse Firmenich en de verkoop van Engineering Materials aan Advent en LANXESS voor bijna 4 miljard euro. Unilever klom daarnaast 7 procent, nadat de activistische aandeelhouder Nelson Pletz werd aangewezen als niet-uitvoerend bestuurder Shell won 1 procent dankzij een stijging van de olieprijzen in reactie op de aangekondigde olie-boycot van de EU tegen Rusland. De techaandelen ASML en Adyen verloren meer dan 2 procent , na forse winsten op maandag. In de AMX wonnen Aperam en OCI 1 procent. In de AScX won Azerion meer dan 10 procent. Het digitale entertainment- en mediabedrijf zag in het eerste kwartaal van dit jaar zowel de omzet als de aangepaste EBITDA ruimschoots verdubbelen. Fastned daalde 4 procent. Bron: ABM Financial News

