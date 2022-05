Beursblik: DSM zet laatste stap om voedingsspeler te worden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft met de fusie met Firmenich een laatste stap gezet om een pure voedingsspeler te worden. Dit concludeerde analist Chris Counihan van Jefferies dinsdag. De grootste overlap tussen de twee bedrijven ligt bij de Food & Beverage-activiteiten van DSM en de Flavours-divisie van Firmenich, vooral met betrekking tot de eindmarkten en klantenbasis. Twee derde van Firmenichs portefeuille bestaat echter uit Fragrances, die juist wat minder overlap biedt met de Personal Care- en Aroma-segmenten van DSM. Het fusiebedrijf mikt op een omzetgroei op middellange termijn van 5 tot 7 procent, hetgeen volgens Jefferies in lijn is met de huidige doelstellingen van DSM voor Nutrition. Verder wordt op een aangepaste EBITDA-marge van 22 tot 23 procent gemikt. Dat is meer dan de ruim 20 procent waarop DSM nu rekent. Verder wees Counihan op de desinvestering van de Nylon-activiteiten voor een bedrag van 3,7 miljard euro. Dit is meer dan waar de analist vooraf op mikte. Jefferies heeft een Houden advies op DSM met een koersdoel van 161,00 euro. Het aandeel DSM steeg dinsdag 11,9 procent naar 162,95 euro. Bron: ABM Financial News

