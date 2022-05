Update: Nelson Peltz krijgt bestuurszetel bij Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever benoemt Nelson Peltz als niet-uitvoerend bestuurder. Dit maakte de producent van persoonlijke verzorgings- en voedingsproducten dinsdagochtend bekend. De benoeming geldt per 20 juli en Peltz wordt ook lid van het zogeheten Compensation Committee van Unilever. Peltz, een activistische aandeelhouder, is CEO van investeringsmaatschappij Trian Fund Management dat circa 37,4 miljoen aandelen Unilever in handen heeft, goed voor een belang van ongeveer 1,5 procent. Begin dit jaar meldde onder meer The Wall Street Journal dat Peltz een belang had opgebouwd in Unilever. Voorzitter Nils Andersen van Unilever zei uitvoerig te hebben gesproken met Peltz en hem welkom te heten. De kennis en ervaring van de aandeelhouder zijn volgens Andersen een toegevoegde waarde. Peltz op zijn beurt zei dat Unilever "significante potentie" heeft. Het aandeel Unilever stijgt dinsdag 7,1 procent. Update: om meer informatie en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

