DSM verkoopt Engineering Materials aan Advent en LANXESS

(ABM FN-Dow Jones) DSM is van plan zijn Engineering Materials-divisie te verkopen aan private equity-investeerder Advent International en speciaalchemiebedrijf LANXESS tegen een ondernemingswaarde van 3,85 miljard euro. Dit maakte DSM dinsdagochtend bekend, nadat het speciaalchemiebedrijf aankondigde te fuseren met Firmenich. De divisie genereerde een omzet van 1,5 miljard euro met een aangepaste EBITDA van 334 miljoen euro en een marge van circa 20 procent. De tak wordt ondergebracht bij het High Performance Materials-segment van LANXESS. Het gecombineerde bedrijf zal een omzet realiseren van circa 3 miljard euro. Toezichthouders moeten nog goedkeuring geven voor de deal, die in de eerste helft van 2023 moet worden afgerond. Vanochtend kondigde DSM ook aan te fuseren met Firmenich. Aandeelhouders van DSM zullen uiteindelijk een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich hebben, terwijl verschillende aandeelhouders van Firmenich een belang van 34,5 procent krijgen. Bron: ABM Financial News

