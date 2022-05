Beursblik: goede deal DSM met Firmenich Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft een goede deal gesloten door te fuseren met Firmenich. Dit stelde analist Corné van Zeijl van Actiam dinsdag tegen ABM Financial News. Hoewel het in principe een fusie van gelijken is, merkte Van Zeijl op dat DSM eigenlijk het Zwitserse bedrijf in zekere zin overneemt. Hij wijst daarbij op de extra bijdrage van 3,5 miljard euro in contanten, naast een omruil van aandelen. Dit bedrag komt overeen met 14 procent van de beurswaarde van DSM, zo stelde Van Zeijl. "Als DSM echt voor een overname van Firmenich had gekozen, dan was de overnamepremie waarschijnlijk veel hoger geweest", aldus de analist. Aandeelhouders van DSM zullen uiteindelijk een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich hebben, terwijl verschillende aandeelhouders van Firmenich een belang van 34,5 procent krijgen. "Een mooie deal, waarbij DSM dus niet alles uit de kast hoeft te trekken", concludeerde Van Zeijl. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.