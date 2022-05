Azerion ziet resultaten verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zowel de omzet als aangepaste EBITDA ruimschoots zien verdubbelen. Dit maakte het digitale entertainment- en mediabedrijf dinsdagochtend bekend. De omzet verdubbelde op jaarbasis ruimschoots tot 94 miljoen euro, vooral dankzij een sterke groei bij Platform. De aangepaste EBITDA steeg met 118 procent tot bijna 6 miljoen euro, waarbij Azerion profiteerde van het Premium Games-segment. De brutowinst trok ook flink aan van 15 tot 32,8 miljoen euro, maar het operationeel verlies nam ook toe, van 3,1 tot 12,1 miljoen euro. Azerion breidde in het afgelopen kwartaal zijn samenwerking met de Franse speluitgever Ubisoft uit met de toevoeging van tien exclusieve games aan het assortiment. Ook rondde het bedrijf de integratie van Habbo Avatars af. Azerion blijft ervan overtuigd dat een omzet van minimaal 450 miljoen euro dit jaar haalbaar is. De operationele kasstroom bedroeg 6,5 miljoen euro. De schulden bedroegen 185 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

