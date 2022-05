Nieuwe cao voor postbezorgers PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft een definitief akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe cao voor postbezorgers. De leden van vakorganisaties Bond van Post Personeel, CNV en FNV hebben ingestemd met de afspraken uit het principeakkoord voor een nieuwe cao voor bijna 16.500 postbezorgers. Maandag hebben de vakbonden en PostNL hun handtekeningen gezet en is er een dus een definitieve nieuwe cao met onder meer een loonsverhoging van in totaal ruim 8 procent. De cao voor postbezorgers heeft een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2023. Bron: ABM Financial News

