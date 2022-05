'Europese leiders eens over boycot groot deel Russische olie' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie heeft na weken van besprekingen intern overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke importboycot van Russische olie als sanctie voor de oorlog in Oekraïne. Dit schreven persbureau Bloomberg en de NOS dinsdagochtend op basis van mededelingen van de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel maandagavond laat. Het gaat bij deze maatregelen volgens Michel om 75 procent van de olie die vanuit Rusland wordt geïmporteerd, inclusief een tijdelijke boycot van de aanvoer via pijpleidingen. Aan het einde van dit jaar gaat het volgens Michel zelfs om 90 procent. "We moeten de oorlog stoppen en de wereldwijde aanvoerketens voor voeding herstelling", schreef hij op Twitter. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei blij te zijn met het behaalde akkoord, "een belangrijke stap voorwaarts", en kondigde ook een hulppakket voor Oekraïne aan ter waarde van 9 miljard euro. Hongarije blijft olie vanuit van Rusland via het leidingennetwerk ontvangen. Volgens de NOS geldt dit ook voor Tsjechië en Slowakije. Voorwaarde zou zijn dat deze drie landen de aangevoerde olie louter voor eigen gebruik aanwenden. Hongarije lag de afgelopen maand bij herhaling dwars in de onderhandelingen over een boycot. Volgens bronnen zou het land van de EU garanties hebben gekregen voor vervanging als de aanvoer via leidingen stagneert. De olieprijs liep dinsdag op. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 118,43 dollar, terwijl Brent-olie voor augustus 1,4 procent duurder werd op 119,25 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.