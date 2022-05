DSM en Firmenich fuseren

(ABM FN-Dow Jones) DSM gaat fuseren met Firmenich. Dit maakte het Nederlandse speciaalchemiebedrijf dinsdagochtend bekend.

De twee bedrijven gaan met elkaar verder onder de naam DSM-Firmenich en zeggen goed gepositioneerd te zijn om te anticiperen op de veranderende consumentenvraag. Ook moet de fusie innovatie in groeisegmenten aanjagen.

"Op basis van onze gezamenlijke doelen en waarden, heb ik vertrouwen dat we onze groei kunnen versnellen via innovaties en nieuwe creaties", aldus voorzitter Patrick Firmenich van Firmenich.

"DSM is van mening dat de fusie in het belang is van alle stakeholders", vulde voorzitter Thomas Leysen van de raad van commissarissen van DSM aan.

De twee zien synergievoordelen ter waarde van 350 miljoen euro voor de aangepaste EBITDA, inclusief 500 miljoen euro aan extra omzet door met name de combinatie van Food & Beverage van DSM met Taste & Beyond van Firmenich. De fusie ondersteunt dan ook een dubbelcijferige winstgroei per aandeel.

Het fusiebedrijf mikt op een duurzame autonome groei van 5 tot 7 procent per jaar voor de middellange termijn, aangejaagd door innovatie en een aangepaste EBITDA-marge van 22 tot 23 procent op middellange termijn.

Het bedrijf blijft een notering houden in Amsterdam en krijgt een hoofdkantoor in zowel het Zwitserse Kaiseraugst als in Maastricht.

Aandeelhouders van DSM zullen in totaal een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich hebben, terwijl diverse aandeelhouders van Firmenich een belang van 34,5 procent krijgen.

De fusie vindt plaats na een omruil van DSM-aandelen naar DSM-Firmenich-aandelen. De omruilratio is 1 op 1. Ook worden aandelen Firmenich omgeruild naar aandelen DSM-Firmenich en wordt er een extra bijdrage gedaan van 3,5 miljard euro in contanten. Dit bedrag kan nog veranderen.

CEO's Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze van DSM blijven het gefuseerde bedrijf leiden en bekleden ook de positie van respectievelijk CFO en COO.

De fusie tussen DSM en Firmenich moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.

DSM zal in juni nog een dividend uitkeren over 2021 van in totaal 292 miljoen euro en voor 2022 betaalt DSM een interim-dividend van 163 miljoen euro in augustus. Firmenich zal over dit jaar een dividend uitkeren van 250 miljoen euro.

DSM en Firmenich houden op 13 juni gezamenlijk een beleggersdag.

Update: om meer informatie toe te voegen.