Alfen bouwt energieopslagsysteem voor Fins windmolenpark

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen gaat een 12MW energieopslagsysteem met black start-functie bouwen voor een Fins windmolenpark. Dit maakte de Nederlandse producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie dinsdag bekend zonder financiële details te geven. Alfen bouwt daarmee het op twee na grootste energieopslagsysteem van Finland voor het Teuva windmolenpark van EPV Energy. De oplevering moet plaatsvinden in het voorjaar van 2023. "Het batterijopslagsysteem van Alfen zal meer flexibiliteit mogelijk maken en de broodnodige snelle capaciteit bieden voor de balancering van het energiesysteem", zei Niko Toppari, algemeen directeur van EPV Akkuhybridi Oy. Bron: ABM Financial News

