Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 41 punten voor de Duitse DAX en een min van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent naar verwachting 1 punt lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd na een weinig spannende handelsdag omdat Wall Street gesloten was op Memorial Day.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positieve start van de week "geholpen door een sterke sessie in Azië in reactie op de aankondiging van de autoriteiten in Sjanghai dat bedrijven op 1 juni de deuren weer kunnen openen nu het aantal omikronbesmettingen daalt", aldus de marktkenner.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Duitse inflatiecijfers. Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in Duitsland in mei is opgelopen naar 7,9 procent, van 7,4 procent in april. Er was een lichte toename naar 7,5 procent voorspeld. Op maandbasis werd gerekend op een lichte afkoeling van de inflatie, maar de consumentenprijzen stegen met 0,9 procent en daarmee iets harder dan in april. De inflatie in Duitsland was in 50 jaar niet zo hoog.

"Tenzij er in de komende maanden een scherpe neerwaartse correctie komt van de energieprijzen, zal de inflatie in de Duitsland verder oplopen en pas stabiliseren aan het eind van de zomer", denkt econoom Carsten Brzeski van ING.

En dus is een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank niet compleet van tafel, volgens Brzeski, hoewel ECB-bestuurders als Christine Lagarde en Philip Lane de afgelopen tijd hintten op een verhoging met 25 basispunten.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

Verder is het consumentenvertrouwen in de eurozone in mei fractioneel verbeterd. In de Europese Unie als geheel was juist sprake van een verslechtering.

Maandag vergaderde de EU over een Russisch olie-embargo. Volgens de laatste berichten zouden de lidstaten inderdaad een importban overeenkomen waarbij de toevoer via pijpleidingen is uitgezonderd. Brent-olie werd een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Het was een rustige dag qua bedrijfsnieuws. In Parijs deden luxemerken als LVMH, Kering en Hermes goede zaken, met plussen van zo'n 2,5 tot 4 procent. China kondigde een versoepeling van de strenge coronamaatregelen aan.

Sanofi stond onder druk en leverde in de CAC 40 bijna 2 procent in. Ook betaalbedrijf Worldline stond onder druk, net als sectorgenoot Adyen in Amsterdam.

In Frankfurt eindigde Deutsche Boerse onderaan, met een verlies van ruim 2 procent.

Adidas, Puma en Zalando deden het wel goed, met plussen van 3 tot 4 procent. Delivery Hero steeg in de DAX zelfs bijna 10 procent.

Just Eat Takeaway.com steeg bijna 3 procent in Amsterdam ondanks geruchten dat de maaltijdbezorger een verlies van circa 6 miljard euro moet accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub.

Euro STOXX 50 3.841,62 (+0,9%)

STOXX Europe 600 446,57 (+0,6%)

DAX 14.575,98 (+0,8%)

CAC 40 6.562,39 (+0,7%)

FTSE 100 7.600,06 (+0,2%)

SMI 11.736,26 (+0,8%)

AEX 708,34 (+0,9%)

BEL 20 3.947,73 (+0,1%)

FTSE MIB 24.808,65 (+0,7%)

IBEX 35 8.930,80 (-0,03%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een licht lagere opening.

Wall Street was maandag gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten.

Vrijdag gingen beleggers positief het lange weekend in, met flinke winsten voor de drie indexen. Op weekbasis won de S&P ruim 6,5 procent, na zeven verliesweken op rij.

Veel aandacht ging vrijdag uit naar inflatiecijfers. De inkomens en uitgaven van Amerikanen stegen in april conform verwachting. Samen met deze cijfers werd ook de PCE prijsindex gepubliceerd, een belangrijke leidraad voor de Federal Reserve. Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,2 naar 4,9 procent, in lijn met de verwachtingen van economen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op het feit dat "Amerikaanse consumenten nog steeds bereid zijn geld uit te geven", gezien de stijging van de uitgaven met 0,9 procent in april.

Econoom Jim Reid van Deutsche Bank denkt dat de verbetering van het sentiment samenhangt met positieve geluiden van verschillende retailers. Dat sentiment kreeg een extra zetje, omdat de markt goede hoop heeft dat de Federal Reserve niet te hard op de rem zal trappen bij het normaliseren van het monetaire beleid, aldus Reid.

Wel waarschuwt de econoom van Deutsche Bank voor de hoge volatiliteit, waardoor het beeld heel snel weer kan kantelen.

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van ruim 115 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent duurder. Het is de vijfde week op rij dat ruwe olie in prijs stijgt. Later deze week vergadert OPEC+ over de productieafspraken.

Het cijferseizoen is bijna voorbij. Een handjevol bedrijven komt deze week nog met cijfers, waaronder HP Inc, GameStop en Hewlett Packard.

S&P 500 index 4.158,24 (+2,5% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 33.212,96 (+1,8% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 12.131,13 (+3,3% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 27.308,05 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.172,73 (+0,8%)

Hang Seng 21.215,26 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0743. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0780.

USD/JPY Yen 137,52

EUR/USD Euro 1,0743

EUR/JPY Yen 137,52

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - April (Jap)

00:50 Industriële productie - April (Jap)

02:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Mei (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - April (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Jap)

08:45 Inflatie - Mei (Fra)

09:55 Werkloosheid - Mei (Dld)

11:00 Inflatie - Mei (eur)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Bel)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Aegon - Jaarvergadering

22:00 HP Inc - Cijfers tweede kwartaal (VS)