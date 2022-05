Nog geen akkoord EU over importban Russische olie - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De lidstaten van de Europese Unie zijn er maandag nog niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een importban op Russische olie. Dit meldde persbureau Reuters. Volgens het persbureau is er tussen de 27 lidstaten wel overeenstemming over een principeakkoord maar worden de praktische details en harde beslissingen uitgesteld. "Op dit moment is er geen compromis", zei de Hongaarse premier Viktor Orban bij aankomst van de tweedaagse EU-top. "Er is helemaal geen akkoord." "We zijn er nog niet", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Over de rest van een zesde sanctiepakket tegen Rusland zijn de lidstaten het grotendeels eens. Zo wordt de grootste bank van Rusland Sberbank afgesloten van het SWIFT-systeem, mogen Russische omroepen niet meer uitzenden in de EU en worden meer Russen toegevoegd aan de sanctielijst. Volgens een EU-functionaris is het echter de bedoeling dat een olie-embargo onderdeel is van dit sanctiepakket en moet alles in één keer worden goedgekeurd. Eerder meldde Reuters dat de EU overweegt om de import op Russische olie te verbieden, met de toevoer via pijpleidingen als uitzondering. Ook Hongarije zou zich hier in kunnen vinden, maar Orban wil garanties dat er nog steeds toegang is tot Russische olie, wanneer een pijpleiding beschadigt raakt. De premier van Estland Kaja Kallas zei maandag dat het waarschijnlijker is dat er een akkoord wordt bereikt tijdens de volgende EU-top op 23 en 24 juni. Bron: ABM Financial News

