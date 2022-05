Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd na een weinig spannende handelsdag. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,6 procent in de plus op 446,57 punten, de Duitse DAX won 0,8 procent op 14.575,98 punten en de Franse CAC 40 steeg 0,7 procent op 6.562,39 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.600,06 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positieve start van de week "geholpen door een sterke sessie in Azië in reactie op de aankondiging van de autoriteiten in Sjanghai dat bedrijven op 1 juni de deuren weer kunnen openen nu het aantal omikronbesmettingen daalt", aldus de marktkenner.

Verder was het een handelssessie met lage volumes, zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, omdat Wall Street de deuren gesloten hield. In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Duitse inflatiecijfers. Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in Duitsland in mei is opgelopen naar 7,9 procent, van 7,4 procent in april. Er was een lichte toename naar 7,5 procent voorspeld. Op maandbasis werd gerekend op een lichte afkoeling van de inflatie, maar de consumentenprijzen stegen met 0,9 procent en daarmee iets harder dan in april. De inflatie in Duitsland was in 50 jaar niet zo hoog.

"Tenzij er in de komende maanden een scherpe neerwaartse correctie komt van de energieprijzen, zal de inflatie in de Duitsland verder oplopen en pas stabiliseren aan het eind van de zomer", denkt econoom Carsten Brzeski van ING.

En dus is een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank niet compleet van tafel, volgens Brzeski, hoewel ECB-bestuurders als Christine Lagarde en Philip Lane de afgelopen tijd hintten op een verhoging met 25 basispunten.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

Verder is het consumentenvertrouwen in de eurozone in mei fractioneel verbeterd. In de Europese Unie als geheel was juist sprake van een verslechtering.

Maandag vergadert de EU over een Russisch olie-embargo. Volgens de laatste berichten zouden de lidstaten inderdaad een importban overeenkomen waarbij de toevoer via pijpleidingen is uitgezonderd. Brent-olie werd een procent duurder.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0780.

Bedrijfsnieuws

Het was een rustige dag qua bedrijfsnieuws. In Parijs deden luxemerken als LVMH, Kering en Hermes goede zaken, met plussen van zo'n 2,5 tot 4 procent. China kondigde een versoepeling van de strenge coronamaatregelen aan.

Sanofi stond onder druk en leverde in de CAC 40 bijna 2 procent in. Ook betaalbedrijf Worldline stond onder druk, net als sectorgenoot Adyen in Amsterdam.

In Frankfurt eindigde Deutsche Boerse onderaan, met een verlies van ruim 2 procent.

Adidas, Puma en Zalando deden het wel goed, met plussen van 3 tot 4 procent. Delivery Hero steeg in de DAX zelfs bijna 10 procent.

Just Eat Takeaway.com steeg bijna 3 procent in Amsterdam ondanks geruchten dat de maaltijdbezorger een verlies van circa 6 miljard euro moet accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub.