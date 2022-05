AEX sluit hoger na weinig spannende dag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger geëindigd. Bij een slot van 708,34 punten steeg de AEX 0,9 procent.

Vorige week wist de AEX met bijna 3 procent te stijgen door de afgenomen rentevrees en wist de index weer boven de 700 punten uit te komen. Beleggers zijn minder bang dat de Federal Reserve de rente met nog grotere stappen gaat verhogen.

"Na een sterke beursrally afgelopen week is het technische beeld van de AEX-index aardig opgeklaard", concludeert beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Maandag was een weinig spannende handelssessie met lage volumes, zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, omdat Wall Street de deuren gesloten hield. In de Verenigde Staten is het maandag Memorial Day.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Duitse inflatiecijfers. Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in Duitsland in mei is opgelopen naar 7,9 procent, van 7,4 procent in april. Er was een lichte toename naar 7,5 procent voorspeld. Op maandbasis werd gerekend op een lichte afkoeling van de inflatie, maar de consumentenprijzen stegen met 0,9 procent en daarmee iets harder dan in april. De inflatie in Duitsland was in 50 jaar niet zo hoog. De energieprijzen stegen met meer dan 38 procent en de voedselprijzen met ruim 11 procent.

"Tenzij er in de komende maanden een scherpe neerwaartse correctie komt van de energieprijzen, zal de inflatie in de Duitsland verder oplopen en pas stabiliseren aan het eind van de zomer", denkt econoom Carsten Brzeski van ING.

En dus is een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank niet compleet van tafel, volgens Brzeski, hoewel ECB-bestuurders als Christine Lagarde en Philip Lane de afgelopen tijd hintten op een verhoging met 25 basispunten.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

Verder is het consumentenvertrouwen in de eurozone in mei fractioneel verbeterd. In de Europese Unie als geheel was juist sprake van een verslechtering.

Maandag vergadert de EU over een Russisch olie-embargo. Volgens de laatste berichten zouden de lidstaten akkoord gaan met een importban waarbij de olietoevoer via pijpleidingen is uitgezonderd. Brent-olie steeg maandag licht.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0780.

Stijgers en dalers

Tech deed goede zaken. ASML, Besi en Prosus stegen zo'n 3 procent en koploper ASMI ruim 4 procent.

Just Eat Takeaway.com steeg bijna 3 procent, ondanks geruchten dat de maaltijdbezorger een verlies van circa 6 miljard euro moet accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub.

Adyen was een uitzondering en daalde ruim een procent en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Shell verloor iets meer dan een half procent.

Shell Australia en joint venture-partner SGH Energy gaan definitief investeren in de ontwikkeling van het zogenoemde Crux-gasveld, net buiten de kust aan de westkant van Australië. Dit maakte de energiereus maandag bekend, zonder financiële details te noemen.

ING steeg bijna 3 procent. Zakenbank Jefferies noemde de bank goedkoop en Goldman Sachs hervatte het volgen van ING met een koopadvies, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group.

In de AMX won Alfen ruim 2,5 procent en Air France-KLM 3 procent. SBM Offshore, Fagron en OCI leverden 1,5 tot 3,5 procent in.

Bij de kleine aandelen wist TomTom deels te herstellen, na een behoorlijk verlies vorige week. Het aandeel steeg maandag bijna 3 procent.

Fastned ging aan kop met een plus van ruim 7 procent. Kendrion won bijna 6 procent.

ForFarmers was met een verlies van 3 procent de sterkste daler in de AScX.