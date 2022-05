Beursblik: ECB-renteverhoging 50 basispunten niet van tafel

(ABM FN-Dow Jones) Dat de Europese Centrale Bank de rente deze zomer gaat verhogen, staat vrijwel vast, maar de discussie met hoeveel de rente omhoog gaat is in volle gang en een verhoging van 50 basispunten is niet van tafel na de vanmiddag verschenen inflatiecijfers uit Duitsland. Dit schreef econoom Carsten Brzeski van ING maandag in een analyse.

Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in Duitsland in mei is opgelopen naar 7,9 procent, van 7,4 procent in april. Er was een lichte toename naar 7,5 procent voorspeld. Op maandbasis werd gerekend op een lichte afkoeling van de inflatie, maar de consumentenprijzen stegen met 0,9 procent en daarmee iets harder dan in april. De inflatie in Duitsland was in 50 jaar niet zo hoog. In mei stegen de energieprijzen met ruim 38 procent en de voedselprijzen met meer dan 11 procent.

"Tenzij er in de komende maanden een scherpe neerwaartse correctie komt van de energieprijzen, zal de inflatie in de Duitsland verder oplopen en pas stabiliseren aan het einde van de zomer", aldus Brzeski.

En dus is een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank niet compleet van tafel, hoewel ECB-bestuurders als Christine Lagarde en Philip Lane de afgelopen tijd hintten op een verhoging met 25 basispunten.

Lane, de belangrijkste econoom van de ECB, voorziet een beëindiging van de obligatie-opkopen begin juli, gevolgd door een renteverhoging van 25 basispunten bij de vergadering op 21 juli en nog een verhoging met 25 basispunten bij de rentevergadering in september.

"Er is niets mis met de inhoud van zijn opmerkingen, want het is precies wat we al van de ECB verwachtten. Een feitelijke vooraankondiging, bijna twee maanden voor de bijeenkomst van 21 juli, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk", meent Brzeski.

"Als de kerninflatie in de eurozone in mei en juni verder oploopt, zouden Lagarde en Lane wel eens spijt kunnen krijgen dat ze zich al hebben gecommitteerd [aan 25 basispunten]", aldus de ING-econoom.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag op 1,0757.