Wall Street gesloten op Memorial Day

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten. Vrijdag gingen beleggers positief het lange weekend in, met flinke winsten voor de drie indexen. Op weekbasis won de S&P ruim 6,5 procent, na zeven verliesweken op rij. Veel aandacht ging vrijdag uit naar inflatiecijfers. De inkomens en uitgaven van Amerikanen stegen in april conform verwachting. Samen met deze cijfers werd ook de PCE prijsindex gepubliceerd, een belangrijke leidraad voor de Federal Reserve. Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,2 naar 4,9 procent, in lijn met de verwachtingen van economen. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op het feit dat "Amerikaanse consumenten nog steeds bereid zijn geld uit te geven", gezien de stijging van de uitgaven met 0,9 procent in april. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank denkt dat de verbetering van het sentiment samenhangt met positieve geluiden van verschillende retailers. Dat sentiment kreeg een extra zetje, omdat de markt goede hoop heeft dat de Federal Reserve niet te hard op de rem zal trappen bij het normaliseren van het monetaire beleid, aldus Reid. Wel waarschuwt de econoom van Deutsche Bank voor de hoge volatiliteit, waardoor het beeld heel snel weer kan kantelen. De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van ruim 115 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent duurder. Het is de vijfde week op rij dat ruwe olie in prijs stijgt. Later deze week vergadert OPEC+ over de productie-afspraken. Het cijferseizoen is bijna voorbij. Een handjevol bedrijven komt deze week nog met cijfers, waaronder HP Inc, GameStop en Hewlett Packard. Slotstanden Wall Street is vrijdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 index won 2,5 procent op 4.158,24 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent op 33.212,96 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.131,13 punten. Bron: ABM Financial News

